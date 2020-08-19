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Aktüel Engelliler Konfederasyonundan engelli kadroları için atama talebi:
Aktüel

Engelliler Konfederasyonundan engelli kadroları için atama talebi:

"Sonbahar döneminde yapılması planlanan tüm sınavların Bilim Kurulu kararı ile ertelenmesinin olasılığı da bilinerek, bu olasılığın EKPSS atamalarının gecikmesine neden olmamasını talep ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:04:14 -
Engelliler Konfederasyonundan engelli kadroları için atama talebi:

ANKARA (AA) - Engelliler Konfederasyonunca, 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ve kura ile atama bekleyenlerin talepleri doğrultusunda atamaya yönelik bir çalışma yapılması istendi.

Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamada, nisanda yapılması planlanan EKPSS'nin 11 Ekim'e ertelendiği anımsatıldı.

Öte yandan 2018 EKPSS'de 80 üzeri puan alıp atanamayan binlerce engelli aday olduğu, bunların arasında ön lisans ve lisans mezunları bulunduğu ve kura ile atama bekleyenlerin de sayısının fazla olduğunu ifade edilen açıklamada, 2020'de kamuya birçok atama yapıldığının altı çizildi.

Gazi, şehit yakınları ve devlet korumasında yetişenler için 2020'de 3 bin atama yapılırken, istihdamda özel politika gerektiren engelliler için atama yapılmamasına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, kurum ve kuruluşların KPSS puanı ile alım yaparken eş zamanlı olarak EKPSS puanı ile de alım yapmalarını, tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların ekim ayı sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirecekleri memur kadro açıklarına yönelik bildirimlerinde, engelli kontenjanında alım yapmak üzere özellikle bir çalışma yapmalarını ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu çalışmayı desteklemesini ve denetlemesini, engelli kotasının artırılmasına yönelik yasal düzenleme talebimizin TBMM'nin açılışı ile ivedilikle gündeme alınmasını, özellikle artan Kovid-19 vaka sayısı nedeniyle sonbahar döneminde yapılması planlanan tüm sınavların Bilim Kurulu kararı ile ertelenmesinin olasılığı da bilinerek; bu olasılığın EKPSS atamalarının gecikmesine neden olmamasını, bu nedenle 2018 EKPSS puanı ve kura ile atama bekleyenlerin talepleri doğrultusunda atamaya yönelik acilen bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz."


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