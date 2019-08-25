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Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya dalarak kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte engelliler “Zafer Dalışı” gerçekleştirecek.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:34
Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya dalarak kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte engelliler “Zafer Dalışı” gerçekleştirecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Kurtarma Gemisi’nden kurbağa adamlar eşliğinde sualtına tüplü dalış yapacak olan engelliler, sudan çıkınca Türk bayrağı açacak.


30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü sebebiyle Bağcılar Belediyesi önemli bir etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda 28 Ağustos Çarşamba günü Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi’nde bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığı’nda “Zafer Dalışı” düzenlenecek. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, kurbağa adamlar ve 1. sınıf dalgıçlar eşliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait kurtarma gemisinden suya dalacak. Asansörle birlikte suya indirilecek olan görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 kursiyer, su altına aletli dalış yapacak.


Engelli dalgıçlar, su yüzüne çıktığında meşaleler yakıp Türk bayrağı açacak. Programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da engellileri yalnız bırakmayacak.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:34
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