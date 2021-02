Engelli vergi indirimi ne kadar? Engelli erken emeklilik için vergi indirimi şart mı?

Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. malul sayılmak, malullük aylığı almaya yetmez. Ancak kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 kaybın olması, bu kişinin engellilik oranının da en az yüzde 40 olacağını gösterir. Bu nedenle her malul engellidir. Ancak her engelli malul sayılmayabileceği gibi, her engelli de malullük aylığı alamaz. Çünkü yüzde 40 engelli olan bir kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olmayabilir.

Engelli erken emeklilik için vergi indirimi şart mı?

Engelliler vergi indirimi ile erken emeklilik koşullarından yaralanabiliyor. Erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Vergi indirimi almak için öncelikle en az yüzde 40 ve üzerinde iş kaybı olması gerekiyor. Bunun için de doktor raporu gerekli. Şartları sağlayıp indirimden yararlanması uygun görülmüş işçilere, devletin her yıl başında yeniden belirlediği rakamlar üzerinden vergi indirimi uygulanıyor.

Engelli nasıl emekli olur?

Malulen emekli olamayan bir kişi engelli hakkıyla emekli olabilir. Malulen emeklilikte sigortalılık süresi ve prim koşulunu yerine getiremeyen kişiler, engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden yararlanabilirler. Engelliler, engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabidir.

Engelli vergi indirimi ne kadar?

2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu:

Derece engelli : 1.500 TL

Derece engelli: 860 TL

Derece engelli : 380 TL