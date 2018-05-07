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Engelli vatandaş elektrikli aracıyla otomobile çarptı

Karabük’te elektrikli araç kullanan engelli sürücü, bir otomobile arkadan çarptı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:40
Engelli vatandaş elektrikli aracıyla otomobile çarptı

Kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Namal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Dilek Arı’nın kullandığı elektrikli engelli aracı, Safranbolu istikametinden gelmekte olan Kutay Yenidoğan yönetimindeki otomobilin arka tamponuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Arı, engelli aracından yola fırladı. Bu sırada araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücü, engelli kadının kendine çarptığını fark etmeyerek yoluna devam etti.

Kazayı gören bazı vatandaşlar yolda yatan engelli kadını ayık tutmak için yüzüne su vurarak ambulansın gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen 112 ekiplerince sedyeye alınan Arı, çevresindekilerden engelli aracına sahip çıkılmasını ve yakınlarına bilgi verilmesini istedi. Arı, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazaya karışan genç sürücü, durumu farkedip koşarak olay yerine geldi.

Polislere kazayı kendisinin yaptığını ve müzik dinlediğinden çarpma sesi duymadığını söyleyen otomobil sürücüsü, “Ben geçtiğimde sarı ışık yanıyordu. O bana arkadan vurdu. Aracımda müzik çalıyordu. Tamponum yerinden çıktığını gören diğer sürücüler uyarınca ileride aracımı park edip geldim. Sonradan fark ettim” dedi. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bir polis memuru ile otomobil sürücüsü engelli bayanın elektrikli aracını iterek benzinliğe emanet etti. 

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:40
  1. Karabük
  2. Safranbolu
  3. Yenidoğan

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