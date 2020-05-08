Engelli sporcular Kovid-19 sürecinde "online egzersiz"le formda kalıyor

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Klubü Derneği üyesi bedensel ve zihinsel engelli sporcular, internet üzerinden görüntülü sohbet programıyla antrenörlerinin egzersiz çalışmalarına eşlik ederek formda kalıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dernek lokallerinin faliyetlerine geçici süreyle ara verilmesi üzerine evlerinde kalan engelli sporcuların, bu süreçte formda kalabilmeleri için Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulubü Derneğince "evden egzersiz" çalışması başlatıldı.

Dernek Başkanı ve antrenör Zehra Eruçar, haftanın belirli gün ve saatinde yaptığı egzersizleri, sporcularının da internet üzerinden takip edebilmeleri için cep telefonlarına program yükletti.

Engelli sporcular, programla Eruçar'ın egzersiz hareketlerine eşlik ederek formda kalıyor.

- "Spor saatini iple çeker oldular"

Eruçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faliyetlere ara verilmesiyle ilk zamanlarda üyelerinin sıkılmaması için sosyal medya üzerinden boyama, el sanatları, bardakta fasülye yetiştirme gibi çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Evde kalma süresinin uzaması üzerine sporcularının en azından egzersiz yapabilmeleri gerektiğini düşündüğünü belirten Eruçar, dernekteki çeşitli malzemeleri ve spor aletlerini alıp evindeki odayı spor salonuna dönüştürdüğünü ifade etti.

Cep telefonunda görüntülü sohbet programı üzerinden bağlantıya geçtiği sporcularına egzersiz yaptırdığını anlatan Eruçar, "Çocuklarımızla internet üzerinden görüntülü spor yapmaya başladık. Gayet de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bugünler geçecek ve normal hayata geçtiğimiz zaman tekrar faliyetlerimize geçeceğiz." dedi.



Egzersiz yapan çocukların da çok mutlu olduğunu dile getiren Eruçar, şöyle konuştu:



"Tüm gün evlerde tablet başında, bilgisayar başındaydılar ve ailelerimiz onları oyalamakta gerçekten zorluk çekiyorlardı. Biz spor yapmaya başladığımızda saati iple çeker oldular. Hatta bir öğrencim var. Bilgisayar başından kalkmamasına rağmen ilk defa geçen gün bizim spor çalışmalarımıza katıldı. Bu, beni çok şaşırttı, mutlu etti."

- Engelli sporcular egzersizlerden memnun

Engelli atlet Simay Tongu da Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayınca evde spor yaptıklarını belirterek, "Bu uygulama çok güzel çünkü öğretmenim ve arkadaşlarımla burada spor yapabiliyoruz. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye." dedi.

Yüzücü Hüseyin Okyay da salgın nedeniyle eve kapanınca bir süre spordan uzak kaldığını, daha sonra bu çalışmayla evden egzersizlere katıldığını, salgının bitmesiyle yeniden derneğe gitmek istediğini dile getirdi.

Yüzücü Meryem Nur, havuza gidemediğini ancak evden canlı bağlantıyla egzersiz yaparak formda kaldığını belirtti.

İrem Şık da evde spor yaptıklarını söyleyerek, herkesi spor yapmaya çağırdı.

