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Engelli oğlunu yangından kurtardı! Eşi ve kendisi hayatını kaybetti

Kadıköy'de 7 katlı bir binada meydana gelen yangında engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek eşini kurtarmaya çalışan adam ve eşi hayatını kaybetti.

23 Haziran 2019 Pazar 14:14
Engelli oğlunu yangından kurtardı! Eşi ve kendisi hayatını kaybetti

Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki 7 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli'yi (42) teslim ederek, içeride bulunan eşi Ülker Çehreli'yi (74) kurtarmaya gitti.

Bora Çehreli olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Barbaros Çehreli ve Ülker Çehreli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:14
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