Engelli oğluna bakabilmek için 70 kilo verdi... "Görevimi yapamıyordum"

Amasya'da uzun yıllardır obezite sorunu yaşayan 48 yaşındaki Nurcan Keten, zihinsel engelli oğluna bakabilmek için diyetisyen kontrolünde, diyet ve spor yaparak 1,5 yılda 153 kilodan 83 kiloya inmeyi başardı.

Merkeze bağlı Kayrak köyünde ikamet eden evli ve 4 çocuk annesi Keten, uzun yıllardır yaşadığı obezite sorunu nedeniyle 21 yaşındaki zihinsel engelli oğluna bakamaz hale geldi.

Kilosu nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorlanan, en son 153 kiloya kadar çıkan Keten'in psikolojisi de oğlunun ihtiyaçlarını karşılayamadığı için bozuldu.

Bulunduğu durumdan kurtulmak için diyetisyene başvuran Keten, diyetisyenin tavsiye ettiği beslenme programını uygulamaya, bir süre sonra da spor yapmaya başladı.

İlk ay 20 kilo verdi

İlk bir ayda 20 kilo vermeyi başaran Keten, ilerleyen süreçte de büyük bir kararlılıkla 1,5 yılda 70 kilo verdi ve 83 kiloya indi.

Keten, gazetecilere yaptığı açıklamada son yıllarda kiloları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını, kendini çok kötü hissettiğini söyledi.

"Ona görevimi yapamıyordum"

İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çok dua ettiğini, sabır ve azimle başarıya ulaştığını anlatan Keten, "Diyete ilk oğlum için başladım. Çünkü ben ona görevimi yapamıyordum, eşim yapıyordu. Çok zorlanıyordum zaten, her şeyini ben yapmak zorundaydım ama yapamıyordum. Kilodan dolayı yapamıyordum. Çok yoruluyordum, evin içinde bile dolaşamıyordum, hiç nefes alamıyordum. Diyetisyene gittim, bu duruma geldim, o bana ne yemem gerektiğini, nasıl yiyeceğimi gramajlarla ne pişireceğimi söyledi. En önemlisi de evdeki olan yiyeceklerle diyet yaptım." diye konuştu.

Sağlıklı olmayan birçok yiyeceği bırakarak süreci başlattığını, daha sonra da düzenli yürüyüşler yaptığını belirten Keten, "153 kilodan 83 kiloya geldim, hedefimiz 70 kilo. Hilmi için yaptım zaten, en çok oğlum için yaptım. Zihinsel engelli olduğu için kendi işini kendi yapamıyor. Kendi bir yere gidemiyor. Sürekli biz olmamız lazım yanında. Bundan sonra daha sağlıklı bir şekilde oğlumun yanında olacağım." ifadesinde bulundu.

Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz ise spor ve diyetin birbirinden ayrılmaz ikili olduğunu, Keten'in 1,5 yılda 70 kiloyu, diyeti ve sporu kararlılıkla bir arada götürerek verdiğini dile getirdi.