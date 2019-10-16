Engelli milli okçu Murat Turan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesi sonucu bedensel engelli hale gelen ve okçulukta gösterdiği başarıyla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan milli okçu Murat Turan, Barış Pınarı Harekatı'na "asker selamı" vererek destek oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Şampiyonu 43 yaşındaki paralimpik milli sporcu Turan, Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Amatör Spor Hastası etkinliklerinde gençlerle bir araya geldi.

Programda gösteri atışı yapan Turan, etkinlik sonunda Türk bayrağı açtı, "asker selamı" verdi.

Murat Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere verilecek en güzel şeyin ahlak ve spor olduğunu belirtti.

Bu konuda gençlere örnek olabilmenin güzel bir duygu olduğunu ifade eden Turan, gençleri güzel ahlak ve sporda eğitmenin dünyanın en büyük madalyalarından daha çok anlam taşıdığını söyledi.

Antrenör Ahmet Bacak'la Burdur'a geldikten sonra önemli başarılara imza attığını dile getiren Turan, "4 yarışmadan 5 madalya ile döndük. Bu bizim ve Burdur için onur verici bir şey. Şimdi önümüzde 2020 yılının nisan ayında Avrupa şampiyonası, ağustosta Tokyo Paralimpik Oyunları var. Ülkemi orada temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Mehmetçik'e asker selamı

Turan, etkinlikte Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla "Ayakta duramam belki ama hayatta durmak için onurlu bir nedenim var. Şanlı bayrağımızı en zirveye çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Şanlı ordumuza selam olsun." diyerek, Türk bayrağı açıp "asker selamı" verdi.