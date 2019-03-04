Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı (2022 maşı) ne zaman yatacak? | Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar?

Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı ya da diğer bir tabirle 2022 maaşı ödeme tarihleri son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki; engelli maaşları ve yaşlılık maaşları ne zaman yatacak? Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar? İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 2022 maaşlarının yatırılma tarihleri...

Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı (2022 maşı) ne zaman yatacak?

Engelli ve Yaşlılık maaşları her ayın 5’inden 9’una kadar, maaş alan engelli vatandaşların hesaplarına geçer. Maaş ödeme günleri ise doğum tarihinin son rakamına göre belirlenir. İşte o tarihler…

Doğum tarihinin soum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde,

Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde,

Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9’u ve sonrasında maaşlarını alırlar.

Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) nedir?

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde daha önce, birlikte yaşadıkları çocuk ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 610 liradan az olması koşulu aranıyor.

Engelli maaşı ne kadar?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara geçen yıl aylık 602 lira ödeniyordu. Bu tutar 2019’da 666 liraya yükseltildi. Başkasının bakımına muhtaç olan 65 yaşını doldurmuş kişiler de yeni yılda 666 lira alabilecekler.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık tutarı da 401 liradan 444 liraya çıkartıldı. 18 yaşın altında en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de 401 liradan 444 liraya yükseldi.