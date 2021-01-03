Engelli genç kısıtlama günlerinde sokakları dolaşarak "can dostlarını" besliyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aldığı izinle caddeleri dolaşarak "can dostları" sokak hayvanlarını besliyor.

Gönüllü arkadaşının desteğiyle mahalle ve sokak aralarını araçla dolaşarak kedi ve köpekler için belirlediği noktalara mama ve yiyecek bırakan Avcı, kısıtlamanın olmadığı günler de akülü tekerlekli sandalyesiyle düzenli olarak sokak hayvanlarına bakıyor.

Sosyal medyadaki "birpatihayat" hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayvanseverlerden de destek alan Avcı, gönüllü arkadaşlarının yardımıyla ilçedeki en ücra köşelere giderek hayvanların yardımına koşuyor.

Avcı, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hayvanların yiyeceğe daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu nedenle gönüllü arkadaşlarının da yardımıyla cadde ve sokakları dolaşarak topladığı mama ve yiyecekleri belirlenen noktalara bıraktığını belirten Avcı, şunları belirtti:

"Doğuştan engelliyim. Normal zamanda da sokak hayvanlarını besliyorum. Akülü sandalyem ile dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyorum fakat böyle çok mesafe katedemiyorum. Bu nedenle gönüllülerin araç desteğiyle daha kapsamlı besleme yapabiliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için gerekli izinlerimizi alarak hayvanların karnını doyuruyoruz. Oluşturduğumuz bu düzeni, hayvanseverlerin desteğiyle sürdürüyoruz. Destek geldikçe çok güzel çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Sokak hayvanlarını aç bırakmayalım. Kapınızın önüne kuru bir ekmek dahi olsa bırakabilirsiniz. Yemekler çöpe atılacağına bir kap içine bırakılırsa tüm hayvanlar doymuş olur."