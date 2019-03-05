Engelli çocuğuna yapılanlar sonrası ilçe ayağa kalktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hamallık yapan Özkan D. (33), yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö. (14) adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Engelli çocuğa cinsel istismarda bulundu

Olay, Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak'ta meydana geldi. Hamallık yapan evli ve 3 çocuk babası Özkan D., parkta oyun oynayan yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö. adlı erkek çocuğunun yanına giderek, bir süre sohbet etti. Çocuğu kandırıp, yakınlardaki bir metruk binaya götüren Özkan D., iddiaya göre burada cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtı. Eve giden B.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayette bulundu. Polis, psikolojik danışman eşliğinde B.Ö.'nün ifadesine başvurdu.

İlçe merkezinde gezerken yakalandı

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin Özkan D. olduğunu belirledi. Özkan D., polis tarafından ilçe merkezinde gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur ve Özkan D.'den alınan sperm örnekleri ile kıyafetlerden alınan deliller, kriminal incelenmeye alındı.