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Ekonomi Engelli çocuğu olana çocuk yardımı müjdesi
Ekonomi

Engelli çocuğu olana çocuk yardımı müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 16:17:00 -
Engelli çocuğu olana çocuk yardımı müjdesi

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı kapsamında 0-6 yaş grubundaki çocukları için 552 lira 26 kuruş (750 gösterge rakamı), 6 yaş üstü çocukları için 276 lira 13 kuruş (375 gösterge rakamı) olarak ödenecek.

Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine, tarih güncellemesi yapılmak suretiyle devam edilecek.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması konusunda adım atılacak. Kadrolu teknik personelin ek özel hizmet tazminatı oranları, sırasıyla yüzde 3.6, yüzde 2.4, yüzde 1.4 ve sınırı yüzde 72, yüzde 48, yüzde 28 olarak artacak. Yurt içinde yer değiştirme masrafı, belgelendirme şartı olmaksızın tüm personele ödenecek.

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