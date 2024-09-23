Engelli çobana dakikalarca işkence etmişlerdi! Gereği yapıldı

Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bu sabah saatlerinde iki kız kardeşin engelli bir çobanı döverek işkence ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yayınlanan görüntüler büyük bir infiale neden olurken, işkenceyi gerçekleştiren iki kız kardeşin gözaltına alınmaları üzerine tutuklandıkları öğrenildi.

Söz konusu görüntülerde kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız tüm bu anları gülerek cep telefonu ile videoya çekti. Sosyal medyada infial olan görüntüler sonrası iki kadının gözaltına alındığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gözaltına alınmalarının ardından hakkında işlem başlatılan Seçil G. ile kardeşi M.G tutuklandı.