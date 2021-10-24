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Kadın - Aile Engelli bireylere beslenme eğitimi
Kadın - Aile

Engelli bireylere beslenme eğitimi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelli bireyleri ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla Down Kafe’de beslenme eğitimi programı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:50:00 -
Engelli bireylere beslenme eğitimi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelli bireyleri ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla Down Kafe’de beslenme eğitimi programı gerçekleştirdi.

Diyetisyen Ezgi Karakoç’un sunumu ile İzmit Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve özel gereksinimli bireylerin ailelerinin katılımlarıyla Down Kafe’de beslenme eğitimi semineri gerçekleştirildi. Eğitim programında özel gereksinimli bireylerin beslenme konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar, besin takviyeleri ve sağlıklı beslenmeden bahsedildi. Seminerde ayrıca ailelerin ve özel gereksinimli bireylerin merak ettikleri sorular cevaplandı.

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