Engelli Bağ-Kur emekliliğinde yaş şartı yok mu?

Soru: Ben yüzde 47 oranında engelliyim. Raporumu geçen ay aldım. 4.10.2000 tarihinden bu yana esnaf Bağ-Kur sigortalısı olarak prim ödüyorum. Engelli olduğum için erken emekli olabilir miyim? Alican B.

Cevap: Hastalık veya fiziksel engellilik gibi nedenlerle çalışma gücünü en az yüzde 40 oranında kaybetmiş olanlar yaşa tabi olmaksızın engelli statüsünden emekli olabilir. SGK, Sağlık Kurulunun, engellilik derecenizi yüzde 40’ın üzerinde belirlemesi halinde engelli emekliliği için gerekli olan 18 yıl sigorta süresi şartı ve 4680 gün prim ödeme tamamladığı için emekli maaşı almaya hak kazanırsınız. SGK’ya engellilik oran tespiti ve engelli aylığı bağlanması için müracaat edin. Bu müracaat sonrası SGK Sağlık Kurulu engellilik derecenizi yüzde 40’ın üzerinde tespit ederse emekli maaşı bağlanır.