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Dünya Engelli baba, hamile eşi ve kız çocuklarını katlettiler! İsrail'e tepki
Dünya

Engelli baba, hamile eşi ve kız çocuklarını katlettiler! İsrail'e tepki

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aynı "aileden engelli baba, hamile anne ve bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği" saldırıya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:15:00 -
Engelli baba, hamile eşi ve kız çocuklarını katlettiler! İsrail'e tepki

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aynı "aileden engelli baba, hamile anne ve bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği" saldırıyı "katliam" olarak niteledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail, Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombalayarak düzenlediği saldırı ile, engelli bir baba, hamile eşi ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği yeni bir katliam gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Kudra bir başka yazılı açıklamasında da, saldırılar nedeniyle toplam yaralı sayısının da 1630'a çıktığını, bunların 470'inin çocuk, 310'unun kadın olduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü yaralılardan 55'inin durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye saldırılarına devam eden işgalci terörist İsrail'in savaş uçaklarının son olarak Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombaladığını, saldırıda 3'ü aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Açıklamada, Saliha ailesinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden engelli baba İyad Abdulfettah'ın 35, hamile eşi Emani'nin 33, kızları Nağim'in ise 2 yaşında olduğu ifade edilmişti.

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

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