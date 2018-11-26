Engelli atıcıların gözü Avrupa şampiyonluğunda





ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordulu milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Bedensel Engelliler Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Türkiye'yi daha önce birçok uluslararası organizasyonda temsil eden Cevat Karagöl ile Çağla Atakal, Bedensel Engelliler Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ordu'da tamamladı.



Karagöl ve Atakal, 1-7 Aralık'ta düzenlenecek şampiyona öncesi, milli takım kampına katılmak üzere kentten ayrıldı.





- Karagöl: "Hedefim altın madalya"





Cevat Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bedensel Engelliler Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın en son 2013 yılında İspanya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl yeniden düzenlenecek şampiyonanın 1-7 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağını belirten Karagöl, daha önce üç kez katılma şansı elde ettiği organizasyonda dördüncü kez yer alacağını vurguladı.

Sırbistan'da ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını vurgulayan milli sporcu, bunun için çok çalıştığını aktardı.

Karagöl, Türkiye'yi P-1 olarak bilinen 10 metre havalı silah kategorisinde temsil edeceğini belirterek, "Hedefim altın madalya kazanarak ülkeme dönebilmek. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi bu şampiyonanın önemine dikkati çeken Karagöl, "Hedefimiz elbette 2020 Paralimpik Oyunları'na katılabilmek ancak öncesinde ara hedeflerimiz var. Bu hedeflerden birisi de elbette Bedensel Engelliler Avrupa Atıcılık Şampiyonası." diye konuştu.





- Atakal: "Kendime güveniyorum"





Milli sporculardan Çağla Atakal, Bedensel Engelliler Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ikinci defa katılacağını belirterek, "Daha önce ülkemi Dünya Şampiyonası ve Paralimpik Oyunları'nda temsil etme başarısı göstermiştim. Şimdi ise ikinci kez bu organizasyona katılacağım. İlkinde derecem yoktu. Hedefim inşallah bu şampiyonada altın madalyayı kazanarak yurda dönmek. Bunun için kendime güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

R-2 olarak bilinen 10 metre havalı tüfek kategorisinde yarışacağını dile getiren Çağla Atakal, "Hem ülkem hem de bayrağım için elimden geleni yapacağım. Bunun sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.

Çağla, Avrupa Şampiyonası'nı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde oldukça önemsediğini de sözlerine ekledi.



