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Aktüel Engelli adama tokat atıldığı olayın detayları ortaya çıktı: Görevliye yumruk atmış
Aktüel

Engelli adama tokat atıldığı olayın detayları ortaya çıktı: Görevliye yumruk atmış

Yeniakit Publisher
2023-11-19 16:44:00 -
Engelli adama tokat atıldığı olayın detayları ortaya çıktı: Görevliye yumruk atmış

Kağıthane’de tekerlekli sandalyedeki adamın darp edildiği olayın detayları ortaya çıktı. Engelli adamın sandalye ile temizlik görevlisine çarptığı, yumruk attığı ve “paramı aldın” şeklinde iftira attığı öğrenildi.

Kağıthane’de tekerlekli sandalyedeki adamın darp edildiği olayın detayları ortaya çıktı. Engelli adamın sandalye ile temizlik görevlisine çarptığı, yumruk attığı ve “paramı aldın” şeklinde iftira attığı öğrenildi.
Kağıthane Sadabad’da önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda meydanda tekerlekli sandalye ile dolaşan engelli bir adam, karşısına çıkan bir şahısla tartışmaya başlamıştı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine şahıs, bedensel engelli adama tokat atmıştı. Adamı tartaklayarak darp etmeye devam eden şahsı, orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırmıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis gelmiş, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilmişti.
Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tekerlekli sandalyeli adamın, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte çevredeki insanların üstüne sandalyeyi sürüp rahatsızlık verdiği belirlendi. Olay günü de temizlik görevlisine sandalye ile çarptığı ve yumruk attığı öğrenildi. Ayrıca engelli şahsın “paramı aldın” diyerek temizlik görevlisine iftira attığı belirtildi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ise şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı ve barışıp ayrıldıkları belirtildi.

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