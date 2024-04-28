“Engellemelere rağmen yolumuza devam edeceğiz”

Açıklama, Sultanahmet Meydanı’nda ulusal ve uluslararası çok sayıda gazetecinin yanı sıra farklı birçok ülkeden aktivistlerin katılımıyla gerçekleşti. Koalisyon adına basın açıklamasını yapan filo aktivisti Avukat Huwaida Arraf, Akdeniz Gemisi’nin zaten gereken tüm denetimleri geçmiş olduğu halde Guinea-Bissau Uluslararası Gemi Sicili denetmenlerinin denetim talebinde bulunduğunu aktardı. Arraf, “Bu son derece olağandışı bir talepti; yine de kabul ettik. Denetçi perşembe günü geldi. Cuma günü öğleden sonra, denetleme tamamlanmadan önce, Guinea-Bissau Uluslararası Gemi Sicili (GBISR), açıkça siyasi bir hamle yaparak, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na, Guinea-Bissau bayrağını iki filo gemisinden çektiğini bildirdi. Bunlardan biri, Gazze halkı için hayati önem taşıyan 5 bin tondan fazla yardım malzemesiyle yüklenmiş olan kargo gemimizdi” dedi.

“Olağan dışı taleplerde bulunuldu”

Arraf açıklamanın devamında, “Bu iptal hakkında bizi bilgilendiren GBISR, planlanan Gazze misyonumuza özel olarak atıfta bulundu. Ayrıca, gemilerin varış limanı, potansiyel ek liman ziyaretleri, insani yardımın tahliye limanı ve tahmini varış tarihleri ve saatleri konularında bir dizi olağanüstü bilgi talep etti. Ayrıca, insani yardım taşımacılığını onaylayan resmi bir mektubu ve yükün tam bir manifestosunu talep etti. Bu, bayraklandırma otoritesi için son derece olağandışı bir harekettir. Normalde, ulusal bayraklandırma otoriteleri, bayrağını taşıyan gemilerde sadece güvenlik ve ilgili standartlarla ilgilenirken, varış yeri, rota, kargo manifestoları veya belirli bir seyahatin doğasıyla ilgilenmezler” ifadelerini kullandı.



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“İsrail’in baskıları bu karara sebep oldu”

Guinea-Bissau’nun, İsrail'in baskıları sonucu böylesi bir karar aldığı aktarılan açıklamada, “İsrail, uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın iki kararına açıkça aykırı olarak, Filistinlilere hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları yardımı engellemek için ne kadar ileri gidebileceğini dünyaya göstermektedir. ABD Kongresi ve Biden, geçen hafta İsrail için 26 milyar dolarlık bir yardım paketi imzaladı. İsrail’in açık bir şekilde desteklenmesi, uzun yıllar sonunda bizi bu noktaya getirmiştir” denildi.

“Yelken açacağız”

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Gazze halkı ve Filistin; en korkunç, hayal edilemez koşullar altında bile kararlılıklarını, insanlık, haysiyet ve umutlarını sürdürmeleri ile inanılmaz bir şekilde güçlüdür. Bizim sorumluluğumuz, bu umudu diri tutmaktır. Yelken açacağız.”

ABD’li eski diplomat ve filo aktivisti Ann Right ise, “Birleşmiş Milletler’in soykırımı önleme çağrısına rağmen devletler görevlerini yerine getirmiyor. O sebeple burada insan hakları aktivistlerinin üzerine görev düşüyor. Yürüttüğümüz Özgürlük Filosu çalışmamız uluslararası hukuka tamamen uygun” dedi.

“İsrail, gemileri durdurmak istiyor”

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de, “İsrail'in bu gemileri daha yola çıkmadan limanda durdurma çabasını çok açık bir şekilde görüyoruz. BM'nin daha dün yaptığı açıklamada, filonun güvence altına alınarak hızlıca Gazze'ye ulaştırılması gerektiği vurgulandı. Gazze'de soykırım uygulanırken, oraya giden ilaçların, insani yardım gönüllülerinin önü kesilirken bu katliama ses çıkarmayan devletlere şunu söylüyorum, bu yükün altından kalkamazsınız. Siz risk alamıyorsanız, biz her şeyi göze aldık. Gazze'de sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkacağız. Teknik tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

“Gazze sınırında binlerce TIR bekliyor”

Özgürlük Filosu için tüm ülkelerden bayrak alma başvurusunda bulunacaklarını söyleyen Songür, “Ekonomik ve siyasi gerekçelerle yapılacak her ret kararına karşı yeni adımlar atacağız. İsrail, Filistin topraklarından bir an önce defolana kadar, Refah Sınır Kapısı ve Gazze limanları tamamen açılana kadar Özgürlük Filosu için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan özellikle Mısır makamlarına da sesleniyorum. De facto cümlesini bahane ederek yardımların sorunsuz geçişini engelliyorsunuz. Gazze sınırında binlerce tır bekliyor. Refah Kapısı’nı günde 1500 tırın geçebileceği şekilde açmanızı istiyoruz” dedi.

Songür son olarak, geri adım atmayacaklarını ve filonun amacına ulaşması için sonuna kadar devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamanın yapıldığı Sultanahmet Meydanı’nda İHH’nın öncülüğünde 24 Nisan’da başlayan oturma eylemi de devam ediyor. Her gün saat 15.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılan eylem, 5 Mayıs’a kadar sürecek. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eyleme, bölgede bulunan turistler de yoğun ilgi gösteriyor.