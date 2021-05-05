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Siyaset Enflasyonu hesaplamaya girişen Ümit Dikbayır kendisini madara etti
Siyaset

Enflasyonu hesaplamaya girişen Ümit Dikbayır kendisini madara etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden ve enflasyonu hesaplamaya girişen İP Milletvekili Ümit Dikbayır, yaptığı hesaplamayla kendisini rezil etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:04:00 - 2021-05-05 17:45:09
Enflasyonu hesaplamaya girişen Ümit Dikbayır kendisini madara etti

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’de büyük bir ekonomik yıkım, açlık, kıtlık, yokluk algısı üretme peşinde olan muhalifler bir kez daha duvara tosladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren İP Milletvekili Ümit Dikbayır, 2 aylık enflasyonun 7.16 olduğunu savunurken “Enflasyonda tek rakibi Tanzanya olan vizyoner ekonomist Erdoğan ve arkadaşlarını tebrik ediyoruz” ifadelerini kullanarak AK Parti iktidarına saldırdı.

Yaptığı hesapla madara oldu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüp enflasyon hesabı yapmaya girişen Ümit Dikbayır, duvara tosladı. 26 Nisan’da yaptığı pazar alışverişinde, 181 TL harcama yaptığı tabloyu paylaşan Dikbayır’ı geçmiş aylarda yaptığı paylaşımları ele verdi. 28 Ocak’ta aynı ürünleri 181.50 TL’den, 26 Şubat’ta ise yine aynı ürünleri 179.30 TL’den, yani Ocak ayından daha ucuzdan aldığını paylaşan Dikbayır, yaptığı enflasyon hesabının sıfırın altında çıkmasıyla kendisini rezil etti.

Dikbayır’ın ocak, şubat ve nisan aylarına ait paylaştığı ve pazar alışverişlerinin yer aldığı tablolarda, 181.50 TL harcama yaptığı ocak ayı ile 181 TL harcama yaptığı nisan ayı arasındaki enflasyon oranı sıfırın da altında -0,9972 olarak hesaplandı. Yaptığı alışverişlerde enflasyonun sıfırın altında çıktığının dahi farkına varamayan ve algı operasyonu çekmeye çalışan Dikbayır, enflasyon hesaplamasıyla madara oldu.

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