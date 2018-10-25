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Enflasyonla topyekûn mücadeleye 3 güçlü destek

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına, 3 dev isimden İstanbul Kuyumcular Odası, Türk Telekom ve İstanbul Bilişim’den destek geldi.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:21
Enflasyonla topyekûn mücadeleye 3 güçlü destek

Kuyumcular da katkı veriyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Dış kaynaklı saldırılarla köpürtülerek artan döviz fiyatlarıyla yeniden adeta hortlatılan enflasyon canavarıyla yapılacak mücadeleye işçilik maliyetlerimizde en az yüzde 10 indirim yaparak ülkemizde sayıları 40 bini bulan büyük kuyumcu ailesi olarak biz de destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Atayık, oda olarak bu kampanyayla ilgili tüm meslektaşlarına gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri yaptıklarını aktardı.

Atayık, vatandaşların, Enflasyonla Topyekun Mücadele afişi ve logosunun olduğu tüm kuyumcu mağazalarından program süresi boyunca indirimli olarak alışveriş yapabileceğini vurgulayarak, “Biz, bugün 150’den fazla ülkeye ihracat yapan ve dünyada liderliğe oynayan ülkemizdeki tek sektörün temsilcileri olarak tek kazanç kalemimiz olan işçilik fiyatlarında en az yüzde 10 indirim yaparak Enflasyonla Topyekun Mücadele’nin bir neferi olmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

Enflasyonla Mücadele’ye ‘Mutlu Tarifeler’le destek

Türk Telekom 178. yılında Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek vermek amacıyla yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

Bu kapsamda, 23 Ekim itibarıyla “Mutlu Tarifeler”e numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla gelen Türk Telekom müşterileri, tarife fiyatı üzerinden 3 ay boyunca ek yüzde 10 indirim kazanacak. İndirim, müşterilere otomatik olarak tanımlanacak. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyada teklifler, bin dakika ve bin mesaj üzerine 3 gigabayt 27 lira, 5 gigabayt 32 lira, 7 gigabayt 38 lira, 10 gigabayt 45 lira, 15 gigabayt 55 lira olacak. İlk 3 ay bu fiyatlar üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

İndirim kampanyası satışları yüzde 15 artırdı

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na binlerce üründe yüzde 10 ve üzeri indirim yaparak dahil olan İstanbul Bilişim, satışlarını yüzde 15 arttırdı. Genel Müdür Levent Menteşe, indirimli ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Menteşe, hükümetin enflasyona karşı yürüttüğü mücadeleye güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceklerini de belirtti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:21
  1. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı
  2. Enflasyonla Topyekûn Mücadele
  3. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık
  4. İstanbul Kuyumcular Odası
  5. Türk Telekom
  6. İstanbul Bilişim
  7. Genel Müdür Levent Menteşe

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