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Enflasyonla mücadeleye tanzim kalkanı! Aile bütçesini rahatlatacak adım

İstanbul ve Ankara’da bazı ürünler üzerinden başlatılan tanzim satışlarına yurt genelindeki 16 bin markette devam edilmesine dönük karar, vatandaşları memnun etti. Kararın fiyatları daha da aşağı çekmesi ve hane halkının gıda tüketiminden kaynaklanan faturasını hafifletmesi bekleniyor.

28 Mart 2019 Perşembe 10:24
Enflasyonla mücadeleye tanzim kalkanı! Aile bütçesini rahatlatacak adım

 Buğra Kardan 

Spekülasyonların önüne geçmek; gıda fiyatlarının artışını frenlemek için hayata geçirilen tanzim satış uygulaması zincir marketlere de taşınıyor. Hükümet tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri’nin görevlendirilmesi; A101, BİM ve ŞOK’un da aralarında bulunduğu marketlerin 16 bin şubesine ürün tedarik edilmesinin ardından sebze-meyve fiyatlarının yüzde 60-70 gerileyeceği öngörülüyor.

Fiyatlar 2 liradan başlıyor

Marketlere göre yüzde 40; toptancılara göre yüzde 20 uygun olan tanzim noktalarında patates ve soğan 2 liradan, domates 3 liradan, salatalık 4 liradan, biber 6 liradan tüketiciyle buluşuyor.  Elmanın 3 liradan, portakalın 2 liradan satıldığı; 2 kilogram yeşil mercimeğin 9 liradan, nohudun da 11 liradan fiyatlandığı noktalara rağbet yoğun. İstanbul, Ankara ve Bursa dahil pek çok ilde hizmet veren 110 tanzim satış yerinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Tanzim satış uygulamasından memnun olan vatandaşlar, sebze-meyve ürünlerine erişimin kolaylaştığına işaret ederek, “Çok şükür, soğan ve patates artık her eve giriyor. Hükümetin başvurduğu bu tedbir suni fiyat artışlarını önlediği gibi temel tüketim ürünlerini makul fiyatlardan alabilmemize imkân tanıyor; bütçemizi rahatlatıyor ve gıda faturamızı hafifletiyor” ifadelerini kullanıyor. Vatandaşlar, tanzim ürünlerinin markete girmesiyle gıda fiyatlarının daha da düşeceği görüşünde.

Hazırlıklar başladı

Bu arada; zincir marketler, tanzim satışlarla ilgili hazırlıklara başladı. Marketler ürünlerin depolanacağı yerleri, gideceği şubeleri tek tek belirliyor. Depolara ve şubelere ilk aşamada tanzim noktalarında satılan sebze-meyve türlerinin sevk edilmesi planlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarladan alınan ürünlerin derhal marketlere gönderilmesi hedefleniyor. Tanzim satışların markete girmesinin sebze-meyve ve bakliyat fiyatlarını daha da ucuzlatacağı tahmin ediliyor.

İşte kilometre taşları

-Hükümet, gıda fiyatlarını azaltmak için Şubat ayında İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine tanzim satış noktaları oluşturma görevini verdi. Hemen ardından İstanbul’da 50, Ankara’da ise 15 noktada tanzim satış noktası kuruldu.

-Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleşti. Kişi başına en fazla 3 kilo sebze ya da meyve kotası konuldu.

-Tanzim satışında online uygulama ilk olarak 14 Şubat’ta Ankara’da, 18 Şubat’ta da İstanbul’da başladı. İnternet sitesi epttavm.com üzerinden salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu.

-Mart ayında meyve, pirinç, mercimek bulgur ve temizlik malzemeleri de eklendi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:24
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Tarım Kredi Kooperatifleri
  5. A101
  6. BİM
  7. ŞOK
  8. zincir marketler
  9. tanzim satışlar

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