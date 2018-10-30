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Enflasyonla mücadeleye güçlü destek! General Mobile’dan yüzde 25 indirim

General Mobile, enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla yeni yıldızı GM 9 Pro’da yüzde 25 indirim yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 09:53
Enflasyonla mücadeleye güçlü destek! General Mobile’dan yüzde 25 indirim

Türkiye’nin yüzde 100 yerli akıllı telefon markası General Mobile, enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla eylül ayında lansmanını yaptığı yeni yıldızı GM 9 Pro’da yüzde 25 indirim yaptı.

En güncel teknolojiyi ulaşılabilir fiyatlarla kullanıcıyla buluşturan General Mobile, enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla İkitelli’de, yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu yeni yıldızı GM 9 Pro’nun fiyatında yüzde 25 indirim yaptı.

Yüksek teknolojili ürün

Sahip olduğu Video Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisinden 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bırakan GM 9 Pro, kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zekâ ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kamerasıyla ve diğer üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen GM 9 Pro’ya lansman fiyatı olan KDV dahil 2 bin 899 lira yerine yüzde 25 indirimle tavsiye edilen perakende fiyatı olarak 2 bin 199 liraya ulaşabilecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:53
  1. General Mobile
  2. akıllı telefon
  3. GM 9 Pro
  4. Video Görüntü Sabitleme (EIS)
  5. DxOMark

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