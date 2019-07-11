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"Enflasyondaki düşüş konut kredilerini hareketlendirebilir"

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık:- "Enflasyon rakamlarında özellikle gıda enflasyonu ile birlikte görülen gerileme beraberinde enflasyona endeksli konut kredilerinde bir hareketlilik ortaya çıkarabilecektir"

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:04
"Enflasyondaki düşüş konut kredilerini hareketlendirebilir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, enflasyon rakamlarında özellikle gıda enflasyonu ile birlikte görülen gerilemenin beraberinde enflasyona endeksli konut kredilerinde bir hareketlilik ortaya çıkarabileceğini belirtti.

THHB tarafından açıklanan Hazır Beton Endeksi 2019 Haziran Ayı Raporu'na göre, Faaliyet Endeksi, Güven Endeksi ve Beklenti Endeksi nisandan bu yana aşağı yönlü seyrediyor. Ekonomiye güven sorununun ötesinde inşaat sektörü özelindeki belirsizlik, beklenti düzeyini aşağı çekti.

Güven Endeksi'ndeki görece yüksek düşüş, hem makroekonomik gelişmeler hem de inşaat sektörünün halihazırda yaşadığı olumsuzlukların bir arada olmasından kaynaklandı. Rapor, sektörde bir canlanma işareti bulunmadığını ortaya koydu.

Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, bütün endeks değerlerinin, inşaat sektöründe mevcut ve beklenen faaliyet düzeyinin yeterli olmadığını ortaya koyduğunu, her üç endeksin de önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergilediğini bildirdi.

Enflasyon rakamlarında özellikle gıda enflasyonuyla birlikte görülen gerilemenin beraberinde enflasyona endeksli konut kredilerinde bir hareketlilik ortaya çıkarabileceğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Ancak bunun kısa vadede inşaat sektörü üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Temmuz ayındaki toplantıda TCMB'nin faiz indirme olasılığının düşen enflasyon ile birlikte artması, konut kredilerinin asıl belirleyicisi olacaktır. Temmuz ayındaki olası bir faiz indiriminin, konut kredisi gibi diğer kredi türlerine kıyasla faiz haddine çok daha fazla duyarlı olan kredi hacmini tetikleyecek seviyede olmasını beklemiyoruz. İnşaat sektörü, önünü göremediği sürece Türkiye'nin büyümesine maalesef katkı sağlayamayacaktır."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:04
  1. THHB

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