‘Enflasyonda, ikinci yarıda olumlu gelişmeler öngörüyoruz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’na başkanlık yaptı. Oktay, toplantıda kurumlar arası sıkı eş güdümün daha güçlü ve daha dirençli bir ekonomi için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını vurguladı.

İhracat 200 milyar doları aştı

Yeni dönemde EKK’nın önemli görevler göreceğini belirten Oktay, şunları dile getirdi: “2020 yılı tüm dünyada salgın kaynaklı belirsizliklerin ve ekonomilerde ciddi olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olmuştur. Covid-19 salgınına karşı zamanında aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7’lik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyüme rakamımız bunun oldukça üstünde gelecek. 2021 yılında rekorlara koşan ihracatımız ise temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı. 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmak. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.” EKK’nın ilk toplantısında ekonomiyi daha da güçlendirmeye yönelik çalışmaları hızlandırma kararı aldıklarını kaydeden Oktay, “Hem kısa vadede atılması gereken adımları hem de orta ve uzun vadede uygulanması gereken politikaları kurul üyeleriyle değerlendirdik” dedi.

OVP geliyor

Gündemin bir diğer önemli maddesinin ise Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yeni yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) olduğuna dikkati çeken Oktay, “Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak OVP’yi yayınlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Oktay, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönünde adımlar içeren Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın tüm paydaşlarla birlikte hızla yürütüldüğüne de işaret etti. Oktay, “Reformların hem yasalaşma hem de uygulama süreçlerinin etkinliğini arttırmaya çalışıyoruz. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Ekonomimizi yapısal olarak daha da güçlendirecek politika, strateji ve reformları Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

6 Bakan bir arada

Birinci EKK Toplantısı’na Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer de iştirak etti.