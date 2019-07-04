Enflasyon son bir yılın en düşük seviyesinde

Haziranda yıllık enflasyon yüzde 15,72 ile son bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, yüzde sıfır ile 2019’un da en düşük aylık enflasyonu görüldü.

Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,03 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 2,99 puan azalarak yüzde 18,71’den yüzde 15,72’ye geriledi. Böylece yıllık enflasyon son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Yİ-ÜFE de mayısa göre yüzde 0,09, Haziran 2018’e kıyasla da yüzde 25,04 arttı.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, haziranda enflasyonda lehte baz etkisinin çok güçlü olduğunu söyledi. Geçen ayki gerilemede, meyve-sebze fiyatlarında yüzde 11’i aşan aylık sert düşüşün etkili olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, enerji grubunda yüzde 1 ile geçen yılın tersine düşüş izlendiğini, kurlara ve talebe hassas olan bazı gruplarda (mobilya, ev içi tekstil, ev aletleri, görsel-işitsel sistemler vb) fiyat artışlarının ılımlı kaldığını söyledi.

Faiz indirimi için gözler Merkez Bankası’nda

Haluk Bürümcekçi, “Dolayısıyla yeni bir kur atağı olmadığı durumda geçen yılın oluşturduğu lehte güçlü baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisi ile yüzde 10-11 aralığına kadar gerilemesi, son çeyrekte ise tekrar yükselerek yılı yüzde 14-15 aralığında bitirmesi olası duruyor” diye konuştu.

Bürümcekçi, Merkez Bankasının bu ayki faiz kararına ilişkin ise “25 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde indirim sürecinin 100 baz puanlık indirimle başlatılması olası görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

En çok domates ucuzladı

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en fazla fiyat düşüşü yüzde 44,97 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32,67 ile patates, yüzde 29,36 ile patlıcan, yüzde 20,67 ile dolmalık biber, yüzde 17,05 ile taze fasulye, yüzde 16,8 ile yumurta ve yüzde 12,73 ile oyun konsolu, yüzde 11,4 ile salatalık, yüzde 8,82 ile muz, yüzde 7,81 ile kuru soğan izledi.

En yüksek fiyat artışı ise yüzde 35,72 ile limonda oldu.

Haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,98 ile “Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan” oldu. En düşük artış ise yüzde 12,63 ile “Ankara” bölgesinde gerçekleşti.

“Hedefimizin altına geldik”

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik” dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” değerlendirmesinde bulundu.