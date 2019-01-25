Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı 30 Ocak'ta Ankara’da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Enflasyon Raporu 2019-I BilgilendirmeToplantısı, 30 Ocak 2019 tarihindeAnkara’da yapılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, "Enflasyon Raporu 2019-I"in 30 Ocak 2019 Çarşamba günü yayımlanacağı, raporun tanıtımıamacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Ankara’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

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