Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı 30 Ocak'ta Ankara’da yapılacak

Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı 30 Ocak'ta Ankara’da yapılacak25 Ocak 2019 Cuma 17:26
İSTANBUL (AA) - Enflasyon Raporu 2019-I BilgilendirmeToplantısı, 30 Ocak 2019 tarihindeAnkara’da yapılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, "Enflasyon Raporu 2019-I"in 30 Ocak 2019 Çarşamba günü yayımlanacağı, raporun tanıtımıamacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Ankara’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.
YORUM YAZ