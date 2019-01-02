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Enflasyon rakamları yarın açıklanıyor! 2019'da maaşlara ne kadar zam gelecek?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:34
Enflasyon rakamları yarın açıklanıyor! 2019'da maaşlara ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 1,44 düşerken, Temmuz-Kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Yüzde 4 zam verilecek

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:34
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı
  3. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  4. Enflasyon rakamları
  5. maaş artışları

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