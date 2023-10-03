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Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 10:13:00 - 2023-10-03 11:21:36
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Enflasyon yüzde 61,53'e yükseldi.

Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.

TÜİK verilerine göre, eylül ayında TÜFE yüzde 4,75'le beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,53'e yükseldi.

Yurt İçi ÜFE eylülde yüzde 3,40 artarken, yıllık bazda yüzde 47,44 oldu.

Çekirdek enflasyon yüzde 67,2

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler ne diyordu?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 5 artmasını bekliyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

12 ekonomistin katıldığı ankette yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı öngörülmüştü.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,50 oldu.

Eylül'de en çok artış eğitimde

Ana harcama grupları itibarıyla TÜFE'de en çok artış yüzde 30,27 ile eğitimde görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 10,03, konutta yüzde 5,76, ev eşyasında yüzde 5,22, eğlence ve kültürde yüzde 4,66, ulaştırmada yüzde 4,35, lokanta ve otellerde yüzde 4,15, haberleşmede yüzde 3,57, sağlıkta yüzde 3,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,32, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,59 artış gerçekleşti.

Lokanta ve otellerde fiyatlar ikiye katlandı

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller grubunda meydana geldi. Onu yüzde 80,96 artışla eğitim, yüzde 79,79 ile sağlık, yüzde 76,06 ile ulaştırma, yüzde 75,14 ile gıda ve alkolsüz içeekler, yüzde 67,16 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 63,75 ile ev eşyası, yüzde 55,43 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,59 ile haberleşme, yüzde 32,54 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 20,16 ile konut izledi.

128 kalemde fiyat artışı

TÜFE'de kapsanana 143 temel başlıktan 128'inde fiyat artışı, 11'inde düşüş gerçekleşirken, 4'ünde değişim olmadı.

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