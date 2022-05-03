Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi kaç?
Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her konuşmasında enflasyonun düşeceğini, vatandaşı yük enflasyona ezdirmeyeceklerini açıklaması sonrası gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 5,46 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 6,70 puan artarak yüzde 61,14 olmuştu. Peki nisan ayı enflasyon farkı ne kadar? 2022 Nisan ayı enflasyon yüzde kaç oldu? 2022 Nisan enflasyon düştü mü arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu?
Enflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından açıklanıyor. Bayram tatilinin araya girmesiyle birlikte vatandaşlar enflasyon oranlarının ne zaman hangi gün açıklanacağını bir hayli merak ediyor. Mart ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından gözler nisan ayı oranına çevrildi. Peki, nisan enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte nisan ayı enflasyon açıklanma tarihi.
Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Mayıs ayının 3'ü bayram tatili olduğu için enflasyon oranları bu ay 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Enflasyon konusunu da değinerek yüksek enflasyonun şu anda tüm dünyada sorun olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımız müsterih olsun, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim"demişti.