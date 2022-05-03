Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi kaç?

Enflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından açıklanıyor. Bayram tatilinin araya girmesiyle birlikte vatandaşlar enflasyon oranlarının ne zaman hangi gün açıklanacağını bir hayli merak ediyor. Mart ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından gözler nisan ayı oranına çevrildi. Peki, nisan enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte nisan ayı enflasyon açıklanma tarihi.

Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Mayıs ayının 3'ü bayram tatili olduğu için enflasyon oranları bu ay 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Enflasyon konusunu da değinerek yüksek enflasyonun şu anda tüm dünyada sorun olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımız müsterih olsun, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim"demişti.