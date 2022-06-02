Enflasyon kaç çıktı? Mayıs ayı enflasyonu kaç? TÜİK mayıs 2022 enflasyon oranı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 olmuştu. Nisan ayına ilişkin enflasyonun açıklanmasıyla birlikte şimdi gözler mayıs ayı enflasyon rakamları ile haziran ayın kira artış oranlarında. Peki mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Mayıs’ta enflasyon ne kadar olacak? İşte Mayıs ayı kira artış oranına göre son durum.

2022 Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları 3 Haziran saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Mayıs ayı enflasyon ne kadar gelecek?

Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran saat 10.00'da açıklanacak.