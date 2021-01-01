Enflasyon farkı ne kadar? Emekli maaş zammı

Asgari ücretin belirlenmesinden sonra milyonlarca emekli de maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırıyor. 4 Ocak'ta açıklanacak olan Emekli maaşı 2021 zammı beklentisinde sona yaklaşıldı, yüzleri güldürecek zam belli gibi! Yeni yılın ilk gününde SSK, Bağkur ve memur emeklileri, emekli zammını araştırıyor. Peki, enflasyon farkı ne kadar? memur ve emekliye ne kadar enflasyon farkı var?

Milyonlarca memur ve emekli aralık ayı enflasyon rakamlarına gözünü dikti. Her yıl 6 aylık periyotlar içerisinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam alan memur ve emekliler 2021 yılının ilk 6 ayında alacakları zam oranı için Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe gözünü dikti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekliler ne kadar zam alacaklarını öğrenecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre TÜFE beklentisi yüzde 14,18 çıktı. Bu rakama göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurun yeni yılda alacağı zam oranı 7,96 olacak.

Enflasyon farkı ne kadar?

İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılmaktadır. Memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırılmakta. Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.