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Ekonomi 'Enflasyon düşer mi?' diye sorulan ekonomist Tunç Şatıroğlu koltuktan düştü
Ekonomi

'Enflasyon düşer mi?' diye sorulan ekonomist Tunç Şatıroğlu koltuktan düştü

Piyasa Analisti Tunç Şatıroğlu, katıldığı bir yayın sırasında koltuktan düşerek ufak bir kaza atlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 09:44:00 -

Piyasa Analisti Tunç Şatıroğlu, YouTube'da yayın yapan BTCHaber TV isimli kanalda Emirhan Erdoğan'ın konuğu oldu.

Şatıroğlu, Erdoğan'ın sorularını yanıtlarken ortaya ilginç anlar çıktı.

Enflasyon sorusuyla koltuktan düştü

Erdoğan "Yüksek enflasyon düşer mi?" diye sorduğu esnada Şatıroğlu, koltuktan düştü.

Bir anda kendini yerde bulan Şatıroğlu'nun o anları canlı yayına yansıdı.

"Fenalık geçirmedim, koltuk kaydı ben de boşluğa oturdum"

Programdan sonra açıklama yapan Şatıroğlu, “Fenalık geçirmedim. Yayında görüntü donunca kalkıp network fişini çekip tekrar taktım. Ancak aceleyle otururken koltuk kaydı ben de boşluğa oturmuş oldum. Kalktım tekrar Fed'i, Bitcoin'i vs anlattım. Fenalık geçirsem nasıl anlatayım hemen? Komedi işte.” ifadelerini kullandı.

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