  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Enflasyon coronadan beslendi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,14 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,36, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:03:00 -
Enflasyon coronadan beslendi

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 6,15, arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,92, yıllık enflasyonun yüzde 10,9 olacağını öngörmüştü. Mevsim sebzelerinin tezgâhlara çıkması gıdada fiyat artışını frenlerken, coronavirüs nedeniyle giyim ve ayakkabı sektöründe mağazaların kapalı olması fiyatlara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı