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Ekonomi Enflasyon bugün açıklanıyor!
Ekonomi

Enflasyon bugün açıklanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-03 09:17:00 -
Enflasyon bugün açıklanıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak.

Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2,29 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51 olarak kaydedilmişti.

Bugün, yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları belli olacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta yüzde 3,15, martta yüzde 2,29 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.
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