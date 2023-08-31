Enfes domates çorbası: Altını yakanlar buraya! Tüm Türkiye kışa karşı hazırlanıyor: müthiş tarif işinizi kolaylaştıracak
Türkiye kışa giriyor, milyonlarca kişi kışa hazırlığını yaparken doğal enerji kaynağı olan bu güzel çorba tarifini listenize ekleyin! Genellikle çalışan kadınlar, eve geldiklerinde çabuk şekilde yapacakları yemekleri arıyor. İşte bu noktada, bu ihtiyacı tam olarak 15 dakikada hazırlanan bu domates çorbası işinizi kolaylaştıracak....
Enfes Domates Çorbası Tarifi İçin Malzemeler
6 adet orta boy domates
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı biber ve domates karışık salça
Tuz nane isteğe göre bir adet tavuk bulyon
Pul biber
Enfes Domates Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?
Bir tencereye soyulmuş ve doğranmış domatesle soğanı ekliyoruz üzerini geçecek kadar su katıp kaynamaya bırakıyoruz.
Kaynayan domatesle soğanı robottan geçiriyoruz .
Ardından başka bir tencerede yağı katıp unu kavuruyoruz ,biraz kavrulduktan sonra salçayı ekliyoruz, birazda öyle pişince üzerine bir çay bardağı kadar su katıp kıvam veriyoruz.
Ardından robottan geçirdiğimiz sıvı püreyi unlu kıvama ekliyorsak çırpıyoruz topaklanmasın diye.
Tuz ilave edip biraz kaynamaya bırakıyoruz ,ara ara karıştırarak ardından koyulaşırsa biraz su ekliyoruz.
Biraz daha kaynayınca nane ve pul biberini ekleyip altını kapatıyoruz.
Servis ederken kaşar yada kızarmış ekmek kırıntılarıyla servis edebilirsiniz afiyet olsun şimdiden.
Kadın - Aile
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