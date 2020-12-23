Enfeksiyon neden olur? | Enfeksiyon hastalıkları neye bakar?

Pek çok hastalığın sebebi olarak enfeksiyonlar gösteriliyor. Peki, ama enfeksiyon nedir? | Hangi hastalıkların sebebi enfeksiyondur?

Enfeksiyon nedir?

Enfeksiyon hastalık potansiyeli taşıyan mikrop ve virüslerin vücuda bulaşması ile gelişir. Bağışıklık sistemi enfeksiyon oluşumunu önlemek için çalışır. Bağışıklık sistemi hızla çoğalan enfeksiyonlara karşı zorlanabilir.

Enfeksiyon neden olur?

Dış ortam potansiyel hastalık taşıyan mikrop ve virüslerle çevrilidir. Bu virüslerin vücuda girmesi ve hızla çoğalmasıyla enfe

Enfeksiyon belirtileri nelerdir?

Pek çok kişi enfeksiyon belirtilerinin neler olduğunu araştırıyor. Enfeksiyon belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

Ateş

Bulantı

Kusma

İshal

Halsizlik

Kas ağrıları

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Gece terlemesi

Öksürük

Baş ağrısı

Deri döküntüsü ve kaşıntı

Sarılık

Lenf bezlerinin büyümesi

Enfeksiyon hastalıkları neye bakar?

Enfeksiyon hastalıkları bölümünde mantar, virüs, bakteri ve parazitlerin sebep olduğu sağlık sorunlarının tanısı, tetkikleri ve tedavisi yapılır.

Enfeksiyon hastalıkları şöyle:

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Viral hepatitler

HIV/AIDS

Tüberküloz

Brusella Tifo

İshal

Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık, Suçiçeği gibi toplum sağlığını etkileyen hastalıklar

Kronik enfeksiyonlar ve kronik yaralar

Seyahat enfeksiyonları ve seyahat danışmanlığı

Bulaşıcı diğer hastalıklar

Influenza enfeksiyonu

Alt solunum yolu enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları

Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları

Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)

Bruselloz (Peynir hastalığı)

Hepatitler (Hepatit A , B , C , vb)

Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu vb)

İshaller

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama

Seyahat danışmanlığı

Ekstrapulmoner tüberküloz (Deri,kemik ve böbrek veremi)

Diğer bölümlerden refere hastalar

Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)

Menenjitler