Enfeksiyon neden olur? | Enfeksiyon hastalıkları neye bakar?
Enfeksiyon hastalıkları en çok merak edilen konular arasında geliyor. Çünkü pek çok kişi enfeksiyon oranı yüksek olduğu için rahatsızlık yaşadığını öğreniyor. Peki, enfeksiyon nedir? | Enfeksiyon hastalıkları nelerdir? | Enfeksiyon belirtileri nelerdir?
Pek çok hastalığın sebebi olarak enfeksiyonlar gösteriliyor. Peki, ama enfeksiyon nedir? | Hangi hastalıkların sebebi enfeksiyondur?
Enfeksiyon nedir?
Enfeksiyon hastalık potansiyeli taşıyan mikrop ve virüslerin vücuda bulaşması ile gelişir. Bağışıklık sistemi enfeksiyon oluşumunu önlemek için çalışır. Bağışıklık sistemi hızla çoğalan enfeksiyonlara karşı zorlanabilir.
Enfeksiyon neden olur?
Dış ortam potansiyel hastalık taşıyan mikrop ve virüslerle çevrilidir. Bu virüslerin vücuda girmesi ve hızla çoğalmasıyla enfe
Enfeksiyon belirtileri nelerdir?
Pek çok kişi enfeksiyon belirtilerinin neler olduğunu araştırıyor. Enfeksiyon belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:
- Ateş
- Bulantı
- Kusma
- İshal
- Halsizlik
- Kas ağrıları
- Boğaz ağrısı
- Burun akıntısı
- Gece terlemesi
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Deri döküntüsü ve kaşıntı
- Sarılık
- Lenf bezlerinin büyümesi
Enfeksiyon hastalıkları neye bakar?
Enfeksiyon hastalıkları bölümünde mantar, virüs, bakteri ve parazitlerin sebep olduğu sağlık sorunlarının tanısı, tetkikleri ve tedavisi yapılır.
Enfeksiyon hastalıkları şöyle:
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Viral hepatitler
HIV/AIDS
Tüberküloz
Brusella Tifo
İshal
Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık, Suçiçeği gibi toplum sağlığını etkileyen hastalıklar
Kronik enfeksiyonlar ve kronik yaralar
Seyahat enfeksiyonları ve seyahat danışmanlığı
Bulaşıcı diğer hastalıklar
Influenza enfeksiyonu
Alt solunum yolu enfeksiyonları
İdrar yolu enfeksiyonları
Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları
Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)
Bruselloz (Peynir hastalığı)
Hepatitler (Hepatit A , B , C , vb)
Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu vb)
İshaller
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama
Seyahat danışmanlığı
Ekstrapulmoner tüberküloz (Deri,kemik ve böbrek veremi)
Diğer bölümlerden refere hastalar
Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)
Menenjitler