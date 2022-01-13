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Siyaset Enes ve Dilara.. İkisi de kamuoyunda oluşturulan algıların esiri
Siyaset

Enes ve Dilara.. İkisi de kamuoyunda oluşturulan algıların esiri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ölüm haberlerini Türkiye’nin konuştuğu öğrenci Enes Kara ve avukat Dilara Yıldız için, “İkisi de kamuoyunda oluşturulan algıların esiri” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:22:00 -
Enes ve Dilara.. İkisi de kamuoyunda oluşturulan algıların esiri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Enes Kara’nın intiharının birçok maskeyi indirdiğini belirterek, “Kimdir Enes’in kafasını karıştıranlar?” diye sordu. Ayrıca Karahasanoğlu, Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesi hakkında da, “Kimdir fuhuş işleri ile iştigal ettiği iddia edilen bir ailenin oğlu ile nişanlanmasına yol açacak zemini hazırlayanlar?” diye sordu. Karahasanoğlu, Enes’in ölümü üzerinden tüm cemaatlerin ortadan kaldırılmasını isteyenlerin, Dilara için aynı şeyi istememesine de dikkat çekti.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şöyle:

Öncelikle Enes Kara’nın anne babasına sabır diliyorum..

Çocuklarının iyiliği için çabaladılar.

Ama takdiri ilahi böyle imiş.

İyi bir fakülteyi kazanan Enes, sevenlerini üzdü..

Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanmak için, gençler nasıl çalışıyorlar.. Geceleri sabah ediyorlar..

Enes de çalışmış, kazanmış..

Kimse bana, “Anne babasına rağmen kazandı” demesin.

Hatta..

“Anne babasının bağlı olduğu dini gruba rağmen kazanmıştı” demesin..

Tahminen söylüyorum.

Anne babasının bağlı olduğu dini grubun imkanları ile çalışıp, Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı..

Ama..

Lise yıllarından itibaren kafasını kurcalayan sorulara cevap bulamamış olmalı ki..

Fakültedeki yozlaşan eğitim sisteminin oluşturduğu boşluk ile..

Ölümü seçmiş ve hayatına son verdi..

En azından, şu anki görüntü, kendi isteği ile ölüme koştuğu..

Ama Enes’in ölümü, birçok insandaki, birçok kesimdeki maskeleri indirdi.

Enes’in ailesini de, kendisini de tenzih ederim..

Ama hemen her gün, şu üniversite öğrencisinin, bu üniversite mezununun, gayrı ahlaki yaşantılar içinde iken; ya öldürüldüğüne, ya öldüğüne ya da intihar ettiğine, zaten şahit olmuyor muyuz?

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