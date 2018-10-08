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Enes Ünal'lı Valladolid 3 puanı kaptı! Serdar Gürler'li Huesca'yı...

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid kendi sahasında Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca'yı konuk etti. Ev sahibi Valladolid 1-0 kazanarak 3 paunın sahibi oldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 01:48
Enes Ünal'lı Valladolid 3 puanı kaptı! Serdar Gürler'li Huesca'yı...

Ev sahibi Valladolid 28. dakikada Ruben Alcaraz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Valladolid, Huesca'yı 1-0 mağlup etti.

Valladolid forması giyen Milli futbolcumuz Enes Ünal mücadeleye ilk 11'de başlarken 64. dakikada yerini Anuar'a bıraktı. Huesca'da oynayan bir diğer milli futbolcumuz Serdar Gürler de 57. dakikada yerini Gallar'a bıraktı.

Bu sonuçla Valladolid puanını 12'ye yükseltirken, Huesca 5 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 01:48
  1. Enes Ünal
  2. Valladolid
  3. Real Valladolid
  4. Serdar Gürler
  5. Huesca
  6. La Liga
  7. İspanya

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