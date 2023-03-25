Enes Ünal rekor bedelle dünya devine imza atacak! Duyurdular...

İspanya'da şu ana kadar çok başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal, Getafe'de çıktığı 26 lig maçında 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi gol krallığı sırasında takip eden Enes'e Avrupa devleri kanca attı.

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Getafe'de bu sezon fırtına gibi esiyor. İspanya'da çok başarılı bir sezon geçiren Enes, Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski'den sonra en çok gol atan ikinci isim konumunda yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadar çıktığı 26 lig karşılaşmasında 13 gol atan golcü oyuncu, 15 golle zirvede bulunan Lewandowski'yi takip ediyor. Tgrthaber'e göre;

Getafe ile 3. yılını geçiren Enes Ünal'ı İspanyol devi Atletico Madrid takibe aldı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve son vuruşlarındaki sakinliği ile dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda yüksek bedellere ayrılacağı ispanyol basınında manşetlere taşındı.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Enes için en az 40 milyon Euro bonservis verilmesi bekleniyor. Atletico Madrid'e sıcak bakan Enes'in şartların oluşması durumunda ayrılabileceği kaydedildi.

DIEGO SIMEONE ENES ÜNAL'I İSTİYOR

Alvaro Morata, Depay ve Griezmann'a alternatif bakan Atletico Madrid'in Türk yıldız için nabız yokladığı belirtildi. Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimleri daha önce kadrosunda barındıran İspanyol ekibinin bu kez kadrosundaki Türk oyuncunun Enes Ünal olması bekleniyor.

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2015 yılında Bursaspor'dan 4.4 milyon Euro bedelle Manchester City'e transfer olan Enes Ünal, kiralık olarak Genk, NAC Breda ve Twente formalarını giydikten sonra 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'a imza atmıştı. Burada beklenen çıkışı yapamayan milli golcü, Levante ve Real Valladolid'de kiralık oynadıkta sonra 2020 yaz transfer döneminde 9 milyon Euro bedelle Getafe'ye transfer oldu.