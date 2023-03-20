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Spor Enes Ünal Fenerbahçe'nin intikamını aldı
Spor

Enes Ünal Fenerbahçe'nin intikamını aldı

La Liga'nın 26'ncı hafta mücadelesinde Getafa, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Müsabakada gol atan isimlerden birisi de Enes Ünal oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 08:16:00 -
Enes Ünal Fenerbahçe'nin intikamını aldı

İspanya La Liga'da heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Enes Ünal'lı Getafe sahasında Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde turnuva dışına iten Sevilla ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Getafe'nin üstünlüğü ile sona ererken, son sözü milli futbolcu Enes Ünal söyledi. İşte detaylar...

La Liga'nın 26'ncı hafta mücadelesinde Getafa sahasında Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nin dışına iten Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Coliseum Alfonso Perez'de oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Getafe olurken, ev sahibi ekibin golleri 50. dakikada Munir ve 90+5. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Getafe'nin 2. golünü kaydeden milli oyuncumuz Enes Ünal, maçta 90 dakika sahada kaldı. Enes Ünal, ligdeki 13. golünü kaydetti. Ayrıca 3 de asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardıdan Getafe, puanını 29 yaptı. Sevilla 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Sevilla ise Cadiz deplasmanına gidecek.
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