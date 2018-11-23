Enes Tanrıverdi olimpiyat madalyasını istiyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Satranç kariyerinde, dünya okullar şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Enes Tanrıverdi, Konya'da yapılacak 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda madalya elde etmek istiyor.

Ordu'da 6 yaşında babasının desteğiyle satranca başlayan Enes, ulusal ve uluslararası alanda önemli dereceler elde etti.



Türkiye'de 3 kez birinciliği bulunan, Avrupa'da üçüncülük alan milli sporcu, Romanya'da düzenlenen 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Enes, ilk defa katılacağı 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda da madalya kazanmak istiyor.

9. sınıf öğrencisi Enes Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nın, 24 Kasım-3 Aralık'ta Konya'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Olimpiyatların farklı ülkelerden 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceğini aktaran Enes, turnuvaya uzun süreden beri hazırlandığını belirtti.

Rakiplerini tek tek analiz etmeye çalıştığını ifade eden Enes, kendisi adına zorlu bir olimpiyat geçeceğini söyledi.

Enes, rakiplerinin hepsinin çok güçlü olduğunu, bunun için çok iyi çalıştığını vurgulayarak, "100. kez milli formayı giyeceğim bu turnuvada bütün rakiplerimi yeneceğime inanıyorum." dedi.

Erken yaşta olimpiyata gidecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığının altını çizen Enes, "Olimpiyatlara gittiğim için başta ailem olmak üzere, öğretmenlerim ve çevremdeki insanlar da çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.





- "Satranç oynadıkça huzur buluyorum"





Enes, satrancın kendisi için çok özel olduğunu dile getirerek, "Ben satranç oynadıkça huzur buluyorum. Satranca çok erken yaşta başlamanın avantajlarını hep gördüm. Bu spora mutlaka erken yaşta başlanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü erken yaşta bu spora başlanırsa kendinizi daha iyi geliştirebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Satrancın, dikkat dağınıklığının giderilmesi için faydalı bir spor olduğunu söyleyen Enes, bu spor sayesinde arkadaş sayısının arttığını belirtti.

Satrançla sabırlı olmayı öğrendiğini vurgulayan Enes, bu sporun derslerine de yansıdığını ve özellikle matematik dersinin iyi olduğunu aktardı.

Enes Tanrıverdi, hedefinin, ilerleyen yıllarda farklı yaş gruplarında ulusal ve uluslararası alanda dereceler elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.



