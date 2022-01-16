Enes Kara'nın ölümünü diline dolayanlar nerede? Sedef Nur Çağlar olayı dikkatlerini hiç çekmedi!

Yeniakit.com.tr

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, iki polis memuru ile biri üniversite öğrencisi iki kadın bir evde buluştu. Evdeki kadınlardan Sedef Nur Çağlar, 7. kattaki balkondan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Üniversite öğrencisi Çağlar'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, evde bulunan polis memuru arkadaşı Ahmet Ata, Çağlar ile ilişkisi olduğunu, tartışmaları sonucunda da balkondan aşağı atlayarak intihar ettiğini söyledi. Polis memuru Ata'nın alınan kan numunesinde "uyuşturucu" olduğu tespit edilirken, evde alkol tüketildiği de ortaya çıktı.

Enes Kara'nın ölümünü diline dolayanlar nerede?

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara'nın intihar ederek hayatını kaybetmesini dillerine dolayıp, kaldığı Nur cemaatine bağlı ev üzerinden, tarikat ve cemaat düşmanlığı yapan çevreler, üniversite öğrencisi genç kadının intihar olduğu iddia edilen olayı üzerine ne alkolü ne fuhuşu ne de uyuşturucuyu konuştu.

Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, yaşanan bu çelişkiye dikkat çekerek, Twitter hesabından, "2 üniversiteli kız-2 Polis 1 evde. Alkol var, fuhuş var, şiddet var, ölüm var. 'Tarikatlar kapatılsın' diyenler de ne hikmetse ses yok, seda yok. Hiçbiri içki bayiileri ve fuhuşhaneler kapatılsın diyemiyor." ifadelerini kullandı.

Erdem Özveren'in dikkat çektiği çelişki, malum medya kuruluşları tarafından hedef gösterildi.

Özveren hakkında yapılan bazı haberler şöyle: