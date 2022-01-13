Enes Kara öldü Fatih Altaylı’ya gün doğdu

28 Şubat darbesine giden süreçte "Medya tetikçiliği" yapıp, başörtülü kızlara "fahişe" diyecek kadar haddini aşan küfürbaz Fatih Altaylı, Enes Kara’nın ölümü üzerinden yine cemaatlere saldırdı.

28 Şubat’ın medya tetikçilerinden birisi de Fatih Altaylı’ydı

28 Şubat'ın askeri mimarları cezalandırılırken, medya tetikçilerine bugüne kadar hesap sorulmadı. 28 Şubat sürecinde yazdığı yazılarla darbeci generallere sürekli lojistik destek sağlayan Fatih Altaylı, Müslüman genç kadınlara yönelik iğrenç küfürlerde bulunmuştu. Altaylı sadece küfürleriyle gündeme gelmiyor, o dönemde her fırsatta darbecilerin yönlendirmesiyle cemaat ve İslami kesimi hedefe koyuyordu.

Enes Kara’nın ölümü üzerinden yine Müslümanları hedefe koydu

“Huylu huyundan vazgeçmez” dedirten ‘tetikçi” Fatih Altaylı, bugün de Enes Kara’nın ölümünü fırsat bildi ve yine Müslümanları hedef aldı.

Kronik düşmanlığı sürdü ve tarikatlara saldırdı

Altaylı, Habertürk’teki bugünkü köşesinde “Gençler deist olmasın da ne olsun!” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Tarikat ve cemaatlere tıpkı 28 Şubat’ta olduğu gibi saldıran Fatih Altaylı, şunları yazdı:

“Gençler deist olmasın da ne olsun! İki tarikat yurdunda iki ölüm. Başka tarikat yurtlarında olan türlü rezalet.

Tacizler, tecavüzler, ölümler. Bunlarla ilgili soruşturmaların TBMM’de engellenmesi. Bu engellemelerin kutlanması.

Ve tabii iktidar tarafının tüm bu yaşananlar karşısındaki sessizliği. Konuşanların da durumu “normalleştirme” çabası.

Bir milletvekilinin hiç sıkılmadan, “Ne var canım herkes intihar edebilir” diyerek hiç üzerine elzem değilken olayı savunması. Şimdi soruyorum size, bu yaşananlar, böyle peş peşe biçimde din kisvesi altına saklanmamış bir vakfın, bir derneğin yurtlarında meydana gelseydi iktidarın yaklaşımı nasıl olurdu!”

Bölücülük yapan dernek üzerinden hükümeti eleştirdi

Kendisi gibi başörtüsü düşmanlığı yaparak Türkiye’de “eğitim” bahanesiyle bölücülük yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni savunan Fatih Altaylı, hükümete da saldırmayı ihmat etmedi. Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ne bileyim, bu intiharlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bir yurdunda, bu tacizler iktidara ait olmayan bir belediyenin sağladığı barınma imkanlarında olsaydı bugün iktidar ne diyor olurdu!

Tüm yaşananları en yetkili ağızların ballandıra ballandıra anlattığını, televizyonlarda başka konuların konuşulmadığını, TBMM’de bu yurtlarla ilgili programlar, açık oturumlar düzenlendiğini, TBMM’de bu yurtları araştırmak için komisyonlar kurulduğunu, tüm bakanlıkların meseleyi ayrı ayrı araştırmak için bu yurtlara ve bu yurtları işletenlere müfettişler yolladığını görmez miydik!

Kesinlikle görürdük.

Ve çok da iyi olurdu.

Alkışlardık desteklerdik.

Şimdi aynısını istiyoruz zaten.

Bu rezaletlerin üzerini örtmeyin.

Araştırın, soruşturun.

Biz de destekleyelim.

Ama biliyorum ki, böyle bir şey yapmayacaksınız.

Sonra da ağlaşacaksınız “Bu gençler niye deist oluyor, niye ateist oluyor” diye.

Siz bu kafa ile giderseniz, o gençler sonunda satanist olacaklar.

Çünkü sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır.

Gençler ahmak değil.

Bilesiniz!”