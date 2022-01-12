Enes Kara kimdir? Enes Kara neden öldü? Enes Kara'nın babası Mehmet Kara ne dedi?

Enes Kara neden intihar etti? Enes Kara olayı ne? soruları internette en çok arananlar listesinde yer almakta. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, dün bir video çekerek hayatına son verdi. Kara’nın intiharının ardından sosyal medyada arkasında bırakmış olduğu video çok konuşuldu.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın yaşadığı binanın hemen yanındaki bir apartmanın 7.katından atladığı ve bu sırada olay yerinden geçmekte olan 112 Acil Servis çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi. Cenazesi bu sabah ailesi tarafından Hatay'a götürülen Kara'nın ölüm nedenine ilişkin adli tıp ön raporunda da ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiği aktarıldı.

Genç tıp öğrencisinin ayrıca özellikle son 1 ayda içine kapanık olduğu ve arkadaşlarına da tıp okumayı sevmediğini söylediği ifade edildi. Kara'nın son 1 ayda birçok dersine de girmediği aktarıldı.

Enes Kara'nın babası Mehmet Kara ne dedi?

TELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Enes Kara’nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı. "Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

AK Parti’den Enes Kara açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden de kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir" açıklamasında bulundu.