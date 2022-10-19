Enes Kanter'i CIA götürmüş! Kansız FETÖ'cünün yeni görev yeri...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bardakta bıraktığı artık çayı ile kirli iç çamaşırlarının müptelası Enes Kanter Freedom (30), Amerikan istihbaratına bağlı propaganda elemanı oldu.

Mason Gülen'in 'manevi oğlum' diye çağırdığı Kanter, geçtiğimiz nisan ayında CIA Direktörü William J. Burns ile buluşmasının ardından bir dizi 'etkinliğin' figüranlığına soyundu.

CIA Başkanı William J. Burns ve FETÖ'cü Enes Kanter

Kanter'in CIA'daki ilk 'işi', üzerinde 'Tiranı Tepele' mesajı yazan posterin üzerine basmaktı. 27 Mayıs günü yaptığı eylemde Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak yaftalayan posterin üzerine basıp poz verdi.

Yaklaşık bir ay sonra FETÖ'cü Kanter, ABD Kongresi'nde boy gösterdi. Kendi adına kurduğu vakfın bağış toplantısı için birkaç senatör toplamayı başaran Kanter, onlara "Türkiye'de insan hakları ihlal ediliyor. Kınama yetmez, artık harekete geçme zamanı" dedi. Kanter'e en çok destek veren isim Florida Senatörü Rick Scott'tı.

Enes Kanter, senatör Rick Scott'la...

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de hiçbir takımın sözleşme yapmak istemediği maklubeci Kanter, temmuz ayında dikkatini Türkiye'den Çin'e çevirdi. CIA'nın çok sevdiği sıfatlardan 'Freedom' soyadına sahip Kanter, NBA kulübü Brooklyn Nets'in Tayvanlı sahibi Joseph Tsai'ye hakaret etti.

"Çin'e ve Çin Komünist Partisi'ne yeterince karşı çıkmıyor. Bu adam tam bir omurgasız! Bakın ben karşı çıkıyorum. Ben özgürlükten yanayım. O adam Çin'in kuklası" diyen FETÖ'cü Kanter, Tayvanlı Tsai'den nazik bir cevap aldı. Tsai, "Artık emekli olma vaktin geldi" diyerek Kanter'e basketbolla bir ilgisi kalmadığı mesajını verdi. Bu mesaja içerleyen ve hâlâ basketbol oynayabileceğini savunan Kanter, NBA takımlarını 'iki yüzlü' olmakla suçladı.

Patavatsız Kanter'i bir süre ülkeden uzaklaştırmak isteyen Amerikalılar ona yeni görevler verdi. Bir etkinlik ayarlandı ve Kanter, ağustos ayında İsrail turuna çıktı. Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na dilek kağıdı bırakan Kanter, "Hayatımda daha kutsal bir yer tanımadım" dedi.

Kendisini 'Müslüman-Yahudi' olarak tanımlayan Kanter, "Holokost'tan haberdardım ama böylesine derinlikli bilmiyordum. Şimdi anti-semitizmle savaşmak için her zamankinden daha fazla motive oldum" dedi.

Amerikan istihbaratı ona eylül ayında ciddi bir görev vermedi. Kanter eylülü sadece Yunan Alpha TV'ye röportaj vererek geçiştirdi. Birleşmiş Milletler'de sığınmacılara yönelik Yunan mezalimini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü Kanter ile patronlarının hedefindeydi. Türkiye'de demokrasi olmadığından bahseden Kanter, FETÖ'cülere kucak açtığından ötürü Yunan halkı ve devletine teşekkür etti.

Son durak Yunanistan

Bu röportajın ekim ayındaki geziye ön hazırlık anlamı taşıdığı bugünlerde ortaya çıktı. Önceki gün soluğu Yunanistan'da alan Kanter, yeni göreve çıkmış olmanın verdiği heyecanla Yunan bayrak direğine sarıldı. "Merhaba Yunanistan" notunu düştüğü fotoğrafla Kanter, hem işini yaptı hem de Türkiye'ye karşı yeni bir eylemde bulunarak tatmin oldu.

Kanter bugün Atina'da sosyalist PASOK lideri Nikos Androulakis ile bir araya geldi. Türkiye'den gelen mültecilere ev sahipliği yaptıkları için Yunan muhalefet liderine teşekkürlerini sunan FETÖ'cü Kanter, Androulakis'e üzerinde adının yazılı olduğu bir Boston Celtics forması hediye etti.

Nikos Androulakis ve Enes Kanter

Sonraki görev yeri...

Yunanistan ziyareti sonrası Kanter'in bir sonraki adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. Muhtemel ziyaret adresleri listesinin ilk sırasında Ermenistan'ın başkenti Erivan var. Bu ülkede hem Türkiye karşıtlığını tahkim edip hem de Amerikan çıkarlarını egemen kılma amacındaki CIA'nın Enes Kanter'i bir sonraki görev kapsamında Erivan'a göndermesi bekleniyor.

Eski bir NBA oyuncusunun ağzından Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımıyla suçlama fikrini Amerikalılar çarpıcı bulabilir. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de zaten geçtiğimiz günlerde soluğu Erivan'da almış, sözde soykırım anıtında gözyaşı dökmüştü.

Erivan sonrasında muhtemel adreslerden biri de PKK/YPG işgalindeki Suriye kuzeydoğusu... CIA tarafından buraya gönderilmesi beklenen Kanter'in DEAŞ'la mücadele eden(!) terör örgütü PKK/YPG'ye övgüler dizmesi, bu örgüte yönelik askeri operasyonlar düzenleyen Türkiye'yi de 'işgalci' olarak suçlaması şaşırtıcı olmayacak. Hatta Kanter'in, ABD Kongre üyelerinin 'general' diye çağırdığı PKK/YPG elebaşı Ferhad Abdi Şahin ile de görüştürülmesi ve kendisine CIA tarafından hazırlanmış bir 'Rojava' metninin okutulması bekleniyor.