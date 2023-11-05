Enes Kanter Gazze kan ağlarken yahudi okulu ziyaret etti!
FETÖ firarisi Enes Kanter, bir yahudi okuluna gerçekleştirdiği ziyaretin görüntüleriyle gündeme geldi.
Gazze kan ağlarken, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olduğunu söyleyen Kanter, yahudi okulunu ziyaretinde çocuklarla oyun oynadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, ziyareti Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
FETÖ'nün buldogu Enes Kanter, Yahudi okulu ziyaret ediyor.
FETÖ'cülerin ne olduğunu görmeniz için güzel bir örnek.