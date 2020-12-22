Enerya'dan verimli doğal gaz kullanımına yönelik tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - Türkiye enerji pazarının oyuncuları arasında yer alan Enerya, tesisatların bakımından menfez kullanımına, kombi bakımından ev içinde alınacak küçük önlemlere kadar doğal gazı verimli kullanmaya yönelik tavsiyeler paylaştı.

Enerya açıklamasına göre, doğal gazın kullanılmaya başlandığı bugünlerde alınacak küçük önlemlerle hem doğal gaz faturasında önemli oranda tasarruf sağlanabiliyor hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olunabiliyor.

Binalardaki ısı kayıpları, verimliliği düşüren en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Dış cephe kaplaması, kombi kullanımı gibi alınacak önlemler doğal gaz kullanımında etkili oluyor. Yılın farklı mevsimlerinde farklı fonksiyonlarından faydalanılan kombilerin düzenli bakımı ve kombi bakımı sırasında filtre temizliği de önem taşıyor. Filtre temizlenmediği zaman kombideki sıcak sudan da istenilen performans elde edilemiyor ve bu da kombinin daha fazla yakıt tüketmesine sebep oluyor. Ayrıca, kombinin elektrik ile çalışan bir cihaz olduğu için elektrik bağlantılarının da sorunsuz olması gerekiyor. Bacaların ve bağlantı noktalarının çekiş kontrollerinin yetkili kurumlara kontrol ettirilmesi ve kombi bakımlarının mutlaka yaptırılması gerekiyor.





- "Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın"





Konutlardaki ısı en çok duvar ve pencere gibi alanlardan kaybedilirken, binalarda enerji kaybını önlemek için mantolama oldukça önem taşıyor. Mantolaması olmayanların, radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirmesi ve bununla birlikte kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat etmesi gerekiyor.

Temiz enerji olan doğal gaz, şehre kazandırılan temiz hava, ısınmada konfor ve evin bütçesine katkı sağlıyor. Bunun yanında doğal gaz sağlık için de oldukça önem taşıyor. Aynı zamanda bazı bölgeler kışın birçok alternatif ısınma sistemi kullanıyor. Ancak uzmanlar, bu sistemlerin bazılarının mekan içerisindeki havayı devridaim ettiği için sağlıksız olduğunu belirtiyor. Bu yönden bakıldığında da doğal gaz sağlıklı ısınma sistemi olarak öne çıkıyor.

Enerya, tasarruflu doğal gaz kullanımı için şunları öneriyor:

"Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın. Evin kullanılmayan bölümlerindeki radyatörleri kapatın. Kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat edin. Sıcak su borularını izole ettirin. Oda termostatı kullanın. Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin. Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirin. Kapalı perdelerin ısı kaybını yüzde 25 oranında önlediğini unutmayın. Kombinizi sürekli açıp kapatmayın. Yemek pişirirken fırının kapağını açmayın. Menfezleri kapatmayın. Kombi bakımınızı düzenli yaptırın. Yoğuşmalı kombileri tercih edin."