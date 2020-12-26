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Ekonomi Enerjisa'nın "Hasta Var" sistemiyle cihaza bağlı 1632 hastaya kesintisiz elektrik sağlandı
Ekonomi

Enerjisa'nın "Hasta Var" sistemiyle cihaza bağlı 1632 hastaya kesintisiz elektrik sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:18:58 -
Enerjisa'nın "Hasta Var" sistemiyle cihaza bağlı 1632 hastaya kesintisiz elektrik sağlandı

İZMİR (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dünyada türünün ilk örneği "Hasta Var" sistemiyle hizmet bölgelerinde yaşamlarını cihaza bağlı olarak sürdüren 1632 vatandaşın, kesintisiz elektrikten yararlanmasını sağladı.

Şirketten yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle yaşamsal faaliyetlerini elektrikli cihazlarla sürdüren hastaların bulunduğu bölgedeki kesintilerde, anında merkezi uyaran Hasta Var sistemiyle, ilgili bölgenin enerjisiz kalmasının engellendiği belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) bölgesinde 1078, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’de (Toroslar EDAŞ) 312, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’de (AYEDAŞ) ise 242 kayıtlı vatandaşın bu sistem kapsamında enerji aldığı ifade edilen açıklamada, böylece toplamda sistemden yararlanan cihaza bağlı yaşayan sayısının 1632’ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, hasta ve şirketin, Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemi üzerinden entegre edildiği dünyadaki ilk sistem olan Hasta Var Sisteminde, kayıtlı vatandaşların bulunduğu bölgede arıza kaynaklı bir kesinti olması durumunda ise bölgeye acilen mobil jeneratörler sevk edilerek hastaların hayata tutunması için gayret gösterildiği vurgulandı.

- Sağlık Bakanlığı onayı ile kayıt yapılıyor

Sistemden yararlanmak için önce Sağlık Bakanlığına elektriğe bağlı hasta olduğunu belirten belge almak için başvuru yapıldığına işaret edilen açıklamada, sürece ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlıktan alınan onaylı formlar, nüfus bilgileri, ikametgah adresi ve ikametgaha ait tesisat numarası bölgedeki Enerjisa Dağıtım Şirketi Müşteri Hizmetleri Müdürlüğüne veriliyor. Sisteme kayıtlı hastaların bağlı bulunduğu bölgede elektriklerin kesilmesi durumunda, SCADA kontrol merkezinde canlı olarak kesinti bilgisi durumu alarm şeklinde gösteriliyor. Alarm gelen bölgedeki elektrik kesintilerine öncelik verilerek, hastalar için acil enerji sağlanıyor. Söz konusu sistem, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren Başkent EDAŞ’ta 2014 yılında, AYEDAŞ ile Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay’da faaliyet gösteren Toroslar EDAŞ’ta ise 2017 yılında devreye alındı."

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