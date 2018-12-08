Enerjisa’dan 4 girişimcilik ödülü
Enerjisa tarafından düzenlenen Big Bang Girişimcilik Yarışması'nda , başarı gösteren 4 girişime,“Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” çerçevesinde toplam 200 bin liralık ödül dağıtıldı.08 Aralık 2018 Cumartesi 09:42
Enerjisa’nın Nar Kurumsal Girişimcilik Programı ile destek verdiği girişimcilerden yoğun ilgi gören proje toplama döneminin ardından 29 Kasım’da Big Bang Girişimcilik Yarışması’nın 7’incisi düzenlendi. Yarışmada, başarı gösteren 4 girişime,“Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” çerçevesinde toplam 200 bin liralık ödül dağıtıldı.
Enerjisa Üst Yöneticisi Ziya Erdem, “Ödülleri vereceğimiz firmaların gelişimlerini takip edeceğiz her birine girişimcilik ruhunu kaybetmemelerini diliyoruz” açıklamasında bulundu.
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